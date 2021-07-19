Опасный уровень сахара можно определить по рукам

Высокий уровень сахара можно выявить, проведя один простой тест. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на специалистов из Великобритании.

У диабетиков диагностируют так называемый синдром жесткой руки, когда суставы постепенно теряют подвижность. Скованность сначала возникает в мизинце, но затем может распространиться и до большого пальца. При этом кожа руки ощущается утолщенной и восковой.