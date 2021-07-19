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Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара

Стелла Шмель
29 минут назад
Высокий уровень сахара можно выявить, проведя один простой тест. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на специалистов из Великобритании.
Опасный уровень сахара можно определить по рукам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
У диабетиков диагностируют так называемый синдром жесткой руки, когда суставы постепенно теряют подвижность. Скованность сначала возникает в мизинце, но затем может распространиться и до большого пальца. При этом кожа руки ощущается утолщенной и восковой.
Чтобы самостоятельно сделать тест, нужно свести ладони вместе. Если пальцы не соприкоснутся, значит присутствует диабетическая хироартропания. В этом случае следует обратиться к врачу.
Ранее "Рамблер" писал о продуктах, которые вреднее сахара.
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