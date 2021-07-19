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Есть особенность: врач назвал признаки рака кишечника

Стелла Шмель
15 минут назад
Первые признака рака толстой кишки появляются еще до болевого синдрома. О том, на что обратить внимание, рассказал врач-колопроктолог больницы 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый. Его слова приводит портал "Доктор Питер".
Есть особенность: врач назвал признаки рака кишечника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалист отметил, что на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Но у этой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых признаков.
Среди симптомов, на которые необходимо обратить внимание, врач отнес кровотечения при дефекации, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, любые другие расстройства дефекации.
Для выявления болезни на ранней стадии врач посоветовал ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он окажется положительным, надо делать ФКС.
Ранее "Рамблер" писал о признаках рака толстой кишки.
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