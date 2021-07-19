Есть особенность: врач назвал признаки рака кишечника

Первые признака рака толстой кишки появляются еще до болевого синдрома. О том, на что обратить внимание, рассказал врач-колопроктолог больницы 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый. Его слова приводит портал "Доктор Питер".

Специалист отметил, что на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Но у этой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых признаков.

Среди симптомов, на которые необходимо обратить внимание, врач отнес кровотечения при дефекации, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, любые другие расстройства дефекации.