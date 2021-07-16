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Ученые выяснили, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Мария Грибова
3 часа назад
Американские ученые выяснили, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в пожилом возрасте может являться способом отсрочить наступление болезни Альцгеймера на срок до пяти лет. Об этом сообщает MedicalXpress.
Ученые выяснили, как отсрочить болезнь Альцгеймера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для своего исследования, ученые отобрали пациентов, которые в течение семи лет проходили когнитивные тесты. Они оценивали, как часто читали книги или играли в настольные игры, шашки, шахматы и карты. В течение всего периода наблюдения у 457 человек со средним возрастом 89 лет была диагностирована болезнь Альцгеймера. У людей с наивысшим уровнем когнитивной активности деменция развивалась в среднем в возрасте 94 лет, а с низкой — в 89 лет.
Таким образом, специалисты пришли к выводу, что познавательная активность в более раннем периоде жизни не была связана с возрастом, в котором у человека развилась болезнь Альцгеймера.
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