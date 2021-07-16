Ученые выяснили, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Американские ученые выяснили, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в пожилом возрасте может являться способом отсрочить наступление болезни Альцгеймера на срок до пяти лет. Об этом сообщает MedicalXpress.

Для своего исследования, ученые отобрали пациентов, которые в течение семи лет проходили когнитивные тесты. Они оценивали, как часто читали книги или играли в настольные игры, шашки, шахматы и карты. В течение всего периода наблюдения у 457 человек со средним возрастом 89 лет была диагностирована болезнь Альцгеймера. У людей с наивысшим уровнем когнитивной активности деменция развивалась в среднем в возрасте 94 лет, а с низкой — в 89 лет.