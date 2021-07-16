С какими заболеваниями нельзя посещать стоматолога

Врачи объяснили, какие заболевания могут стать причиной для переноса визита к стоматологу. По мнению медиков, отказаться от стоматологических процедур стоит в период обострения герпеса, при ОРЗ и ОРВИ, при тонзиллите или ангине, а также при повышенном или пониженном артериальном давлении.

"В период обострения простого герпеса стоит избегать любых контактов с очагом заболевания. Во время визита к стоматологу его не избежать. При минимальной травме пораженной поверхности инфекция может распространиться на большую площадь. Кроме того, есть риск инфицирования врача", - говорится в сообщении врачей Химкинской стоматологической поликлиники.

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При повышенной температуре и заложенности носа даже несложные манипуляции будут переноситься сложнее.

"Если у пациента тонзиллит или ангина, лечение зубов может усугубить состояние. На приеме у стоматолога приходится долго сидеть с открытым ртом. Слизистая высушивается, местный иммунитет не работает. А на следующий день после лечения возможно ухудшение состояния", - объяснила главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова, слова которой приводятся в сообщении.

Пациентам, страдающим от повышенного или пониженного артериального давления, в период ухудшения самочувствия также лучше перенести прием.

Если начать лечение при высоком давлении, на фоне стресса может произойти гипертонический криз. Высокое давление опасно кровотечением, инфарктом, инсультом. Низкое давление вызывает обморок, коллапс (глубокий обморок с резким понижением давления), инфаркт и инсульт.