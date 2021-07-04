Выпавшему зубу может обрадоваться только ребенок, ведь для него это значит, что он растет и становится все более взрослым, сильным и самостоятельным. Для всех остальных потеря зуба — то еще удовольствие. "Рамблер" рассказывает, почему выпадают зубы и взрослых и можно ли что-то предпринять в этом случае.

Механические травмы

От несчастных случаев, к сожалению, никто не застрахован, всякий может споткнуться, упасть или даже подраться. Как результат — минус один зуб. Небходимо срочно обратиться к врачу и начать лечение. Во-первых, нужно обработать рану и предотвратить воспаление, а во-вторых, сделать все, чтобы как можно скорее восстановить потерянный зуб. Нарушение зубного ряда может привести к печальным поледствиям для всего организма.

Заболевания десен

Пародонтит и пародонтоз вовсе не такие безобидные состояния, с которыми можно жить годами. Это серьезные заболевания, и лечить их нужно обязательно, не доводя до фатальных последствий.

Запущенный кариес

Многие идут к стоматологу только тогда, когда боль уже нет никаких сил терпеть. А самые отчаянные товарищи могут еще долго жить на обезболивающих препаратах. Так делать нельзя. В запущенных случаях кариес действительно может привести к потере зуба — когда воспаление проникает глубоко внутрь и разрушает верхушку корня.

Возрастные изменения