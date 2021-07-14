Оценена взаимосвязь алкоголя и рака

Ученые оценили то, как употребление алкоголя взаимосвязано с риском развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что за 2020 год 740 тысяч новых случаев рака были связаны с употреблением алкоголя. Это — 4% от всех случаев рака, зафиксированных в мире за год.

Такие результаты ученые связывают с тем, что алкоголь влияет на ДНК, а также способствует выработке гормонов, провоцирующих рак. Кроме того, спиртное усугубляет действие других токсических веществ, например, табака.

При этом, даже умеренное употребление алкоголя может привести к риску возникновения рака. Так, употребление двух напитков в день привело к 103 тысячам заболеваний в 2020 году.