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Ученые изобрели безболезненный тест для диабетиков

Анна Арсеньева
3 часа назад
Ученые из Университета Ньюкасл в Австралии разработали "безболезненную" полоску для проверки уровня глюкозы у больных диабетом. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые изобрели безболезненный тест для диабетиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Благодаря новому тесту страдающим диабетом не нужно ежедневно прокалывать палец для сбора крови. Специалисты создали полоску, которую нужно положить на язык, после чего спустя несколько минут результаты отображаются на экране телефона.
Проект уже профинансировало правительство Австралии. Ученым выделили 6,3 миллиона австралийских долларов для создания предприятия по массовому производству тест-наборов. Первые подобные полоски должны поступить в продажу к 2023 году.
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