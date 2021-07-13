Ученые изобрели безболезненный тест для диабетиков

Ученые из Университета Ньюкасл в Австралии разработали "безболезненную" полоску для проверки уровня глюкозы у больных диабетом. Об этом сообщает Daily Mail.

Благодаря новому тесту страдающим диабетом не нужно ежедневно прокалывать палец для сбора крови. Специалисты создали полоску, которую нужно положить на язык, после чего спустя несколько минут результаты отображаются на экране телефона.