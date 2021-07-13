Названы симптомы растущей раковой опухоли в желудке

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как на ранней стадии распознать рак желудка, назвав основные симптомы растущей раковой опухоли. Об этом пишет Daily Express.

Медики отметили, что пациенты с диагностированным раком желудка зачастую жалуются на затрудненное глотание или дисфагию. Кроме этого, они ощущают болезненное жжение или боль при глотании.