Фармацевт рассказала, как сэкономить на лекарствах

Прежде всего специалист посоветовала перед покупкой узнавать у работника аптеки обо всех лекарствах, в состав которых входит нужное действующее вещество. По ее словам, цена на препараты может сильно разниться.

"Провизор или фармацевт должен предложить вам из той линейки, что у них есть, самое дешевое в первую очередь, а потом уже по возрастающей, но, как правило, все происходит наоборот. Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли ",

— подчеркнула Булыгина.

Также доктор рекомендует запасаться лекарствами заранее тем, кто страдает от хронических заболеваний. "Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", — объяснила Ирина.