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Фармацевт рассказала, как сэкономить на лекарствах

Катерина Саломе
1 час назад
Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина назвала два способа сэкономить на лекарствах. Хитростями она поделилась в интервью радио Sputnik.
Фармацевт рассказала, как сэкономить на лекарствах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего специалист посоветовала перед покупкой узнавать у работника аптеки обо всех лекарствах, в состав которых входит нужное действующее вещество. По ее словам, цена на препараты может сильно разниться.
"Провизор или фармацевт должен предложить вам из той линейки, что у них есть, самое дешевое в первую очередь, а потом уже по возрастающей, но, как правило, все происходит наоборот. Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли ",
— подчеркнула Булыгина.
Также доктор рекомендует запасаться лекарствами заранее тем, кто страдает от хронических заболеваний. "Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок", — объяснила Ирина.
А вот приобретать лекарства на случай возможной болезни фармацевт не советует. По ее словам, это прерогатива врача. Он сам должен назначить лечение уже по факту заболевания.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказал об уловках фармацевтов в аптеках.
Новости,Ирина Булыгина,ИА Sputnik,
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