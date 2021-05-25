Врач рассказал об уловках фармацевтов в аптеках

По словам врача, не всегда в аптеках дают советы из желания помочь посетителю. Иногда фармацевты идут на уловки, чтобы продать больше лекарств или более дорогой препарат с тем же действующим веществом.

Однако исключение составляют препараты-дженерики. Это непосредственные аналоги лекарства, которые имеют то же самое действующее вещество, такое же международное непатентованное наименование, но другое торговое название. В этом случае врач порекомендовал уточнить, есть ли у назначенного пациенту препарата дженерики. Лекарство можно покупать, если совпадает состав и страна производства.