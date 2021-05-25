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Врач рассказал об уловках фармацевтов в аптеках

Анна Арсеньева
2 часа назад
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, стоит ли доверять советам фармацевтов в аптеках.
Врач рассказал об уловках фармацевтов в аптеках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств",
— заявил медик в интервью радио Sputnik.
По словам врача, не всегда в аптеках дают советы из желания помочь посетителю. Иногда фармацевты идут на уловки, чтобы продать больше лекарств или более дорогой препарат с тем же действующим веществом.
Алексей Хухрев посоветовал доверять назначениям лечащего врача, а не сотруднику аптеки:
"Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал".
Однако исключение составляют препараты-дженерики. Это непосредственные аналоги лекарства, которые имеют то же самое действующее вещество, такое же международное непатентованное наименование, но другое торговое название. В этом случае врач порекомендовал уточнить, есть ли у назначенного пациенту препарата дженерики. Лекарство можно покупать, если совпадает состав и страна производства.
Новости,Алексей Хухрев,ИА Sputnik,
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