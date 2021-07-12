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Врачи описали боль пациента перед инфарктом

Стелла Шмель
1 час назад
Стало известно, какую боль испытывает пациент незадолго до инфаркта. Боль в груди может быть предвестником этого недуга, поэтому игнорировать ее нельзя, говорится на сайте British Heart Foundation.
Если боль в груди возникла внезапно и усиливается, распространилась на руки, спину, шею или челюсть, а также при ощущении общего ухудшения самочувствия и появлении одышки врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за специализированной помощью.
В случае, если боль в грузи ощущается по-другому, то ее причиной может быть стенокардия, несварение желудка или мышечное перенапряжение.
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