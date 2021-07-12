Врачи описали боль пациента перед инфарктом

Стало известно, какую боль испытывает пациент незадолго до инфаркта. Боль в груди может быть предвестником этого недуга, поэтому игнорировать ее нельзя, говорится на сайте British Heart Foundation.

Если боль в груди возникла внезапно и усиливается, распространилась на руки, спину, шею или челюсть, а также при ощущении общего ухудшения самочувствия и появлении одышки врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за специализированной помощью.