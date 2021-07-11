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Нарколог назвал опасным сочетание алкоголя и телевизора

Елизавета Назарова
2 часа назад
Психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев назвал опасным просмотр телевизора и употребление алкоголя. Об этом сообщает радио Sputnik.
Нарколог назвал опасным сочетание алкоголя и телевизора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт отметил, что человек, который употребляет алкоголь и смотрит телевизор одновременно, не следит за количеством выпитого, поэтому может перебрать. Так, такая привычка может быстро стать зависимостью.
«Употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый»
Он также отметил, что это особенно опасно для людей, у которых есть наследственная зависимость от алкоголя. При этом, она может передаться через поколение.
Новости,Алексей Казанцев,
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