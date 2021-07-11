Нарколог назвал опасным сочетание алкоголя и телевизора

Эксперт отметил, что человек, который употребляет алкоголь и смотрит телевизор одновременно, не следит за количеством выпитого, поэтому может перебрать. Так, такая привычка может быстро стать зависимостью.
«Употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый»
Он также отметил, что это особенно опасно для людей, у которых есть наследственная зависимость от алкоголя. При этом, она может передаться через поколение.