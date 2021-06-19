Кардиолог назвала допустимую дозу алкоголя

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич развеяла миф о пользе алкоголя. Об этом она сообщила на своем канале в YouTube.

Миф о том, что алкоголь расширяет сосуды и тем самым служит профилактикой тромбоза, не соответствуют действительности.

Специалист также назвала предельно допустимую суточную дозу спиртного.

«Это 50 граммов, максимум сто за один прием. Не чаще четырех-пяти раз в неделю. Это называется умеренное дозированное употребление алкоголя», — сказала Кореневич.