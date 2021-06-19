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Кардиолог назвала допустимую дозу алкоголя

Даня Виттиг
8 часов назад
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич развеяла миф о пользе алкоголя. Об этом она сообщила на своем канале в YouTube.
Кардиолог назвала допустимую дозу алкоголя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Миф о том, что алкоголь расширяет сосуды и тем самым служит профилактикой тромбоза, не соответствуют действительности.
Специалист также назвала предельно допустимую суточную дозу спиртного.
«Это 50 граммов, максимум сто за один прием. Не чаще четырех-пяти раз в неделю. Это называется умеренное дозированное употребление алкоголя», — сказала Кореневич.
Кардиолог объяснила, что в пользу спиртного верили 20-30 лет назад. Но современные исследования опровергли эти данные. По словам врача, алкоголь не вредит здоровью лишь в минимальных дозах.
Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли пить алкоголь после COVID-19.
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