Названа снижающая риск диабета ягода

Эндокринолог и диетолог Егана Королева рассказала, какая ягода снижает риск развития сахарного диабета. Об этом медик сообщила в эфире телеканала "Москва 24".

Так, по словам врача, риск диабета минимизирует крыжовник. В нем содержится витамин Н, снижающий уровень глюкозы в крови и участвующий в синтезе расщепляющего углеводы фермента — глюкокиназы.

В крыжовнике высокое содержание витамина С и серы. Также ягода полезна для тех, у кого болят кости и суставы. Содержащийся в ней марганец может снизить риск разрыва связок, переломов и вывихов.