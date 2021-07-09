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Названа снижающая риск диабета ягода

Анна Арсеньева
46 минут назад
Эндокринолог и диетолог Егана Королева рассказала, какая ягода снижает риск развития сахарного диабета. Об этом медик сообщила в эфире телеканала "Москва 24".
Названа снижающая риск диабета ягода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, по словам врача, риск диабета минимизирует крыжовник. В нем содержится витамин Н, снижающий уровень глюкозы в крови и участвующий в синтезе расщепляющего углеводы фермента — глюкокиназы.
"Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника полезно при таких заболеваниях, как акне и дерматиты,
— сказала диетолог.
В крыжовнике высокое содержание витамина С и серы. Также ягода полезна для тех, у кого болят кости и суставы. Содержащийся в ней марганец может снизить риск разрыва связок, переломов и вывихов.
Новости,Москва24,
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