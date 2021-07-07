Раскрыт способ борьбы с ночной гипертензией при диабете

Ученые Медицинского колледжа Университета Кентукки выяснили, что может помочь людям с диабетом справиться с ночным повышением давления. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

У людей без патологий в организме давление падает ночью и повышается после пробуждения. Это связано с циркадными ритмами организма. Однако у гипертоников и людей, страдающих диабетом 2 типа, давление не понижается. Это повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.