Раскрыт способ борьбы с ночной гипертензией при диабете

Ученые Медицинского колледжа Университета Кентукки выяснили, что может помочь людям с диабетом справиться с ночным повышением давления. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
У людей без патологий в организме давление падает ночью и повышается после пробуждения. Это связано с циркадными ритмами организма. Однако у гипертоников и людей, страдающих диабетом 2 типа, давление не понижается. Это повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи выяснили, что ограниченное по времени питание может помочь людям восстановить давление. Они выяснили, что такой способ помогает восстановить циркадный ритм у мышей. Ученые ограничили доступ мышей к еде после восьми часов, что помогло справиться с повышенным давлением.