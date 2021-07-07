Названы пять состояний, требующие обращения к врачу

Невролог Елена Беленко назвала пять состояний, появление которых требует немедленного обращения к врачу. Об этом сообщает "Российская газета".

Эксперт отметила, что незаметные состояния требуют консультацию специалиста вегетолога. Например, это может быть ощущение сбоев в работе сердца. Этот симптом может сигнализировать о нарушении управления в работе сердечно-сосудистой системы.

Чувство неполноценного вдоха говорит о проблемах с легкими или эндокринной системы. Однако, если патологий обнаружено не будет, необходимо обращение к вегетологу.