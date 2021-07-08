Названы ранние признаки инсульта

Перечислены признаки инсульта, которые можно заметить задолго до того, как случится сам недуг. Об этом заявили ученые из Университета Эразма Мака в Роттердаме, сообщает Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Согласно исследованию, которое проводилось на протяжении 28 лет, из 14 712 человек, участвовавших в исследовании, у 1662 произошел инсульт. Их средний возраст составил 80 лет.

Еще за десять лет до приступа, как удалось выяснить ученым, у людей из группы риска прослеживалось ускоренное снижение умственных способностей.

За пару лет до инсульта появлялись проблемы с выполнением бытовых задач, а также они справлялись с текстами хуже других участников эксперимента.

Как считают ученые, за несколько лет до инсульта в мозгу накапливаются повреждения: заболевание мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация и воспаления.