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Названы пять состояний, требующих обращения к врачу

Елизавета Назарова
5 часов назад
Невролог Елена Беленко назвала пять состояний, появление которых требует немедленного обращения к врачу. Об этом сообщает "Российская газета".
Названы пять состояний, требующих обращения к врачу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт отметила, что незаметные состояния требуют консультацию специалиста вегетолога. Например, это может быть ощущение сбоев в работе сердца. Этот симптом может сигнализировать о нарушении управления в работе сердечно-сосудистой системы.
Чувство неполноценного вдоха говорит о проблемах с легкими или эндокринной системы. Однако, если патологий обнаружено не будет, необходимо обращение к вегетологу.
Также к подобным симптомам относится ощущение тяжести в животе и газообразование, ранние пробуждения и нарушения сна, а также хроническая усталость. Если врачи не нашли отклонений и не могут объяснить эти симптомы, значит есть проблемы неврологического характера.
Новости,Елена Беленко,
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