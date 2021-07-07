Названы пять состояний, требующих обращения к врачу

Невролог Елена Беленко
назвала пять состояний, появление которых требует немедленного обращения к врачу. Об этом сообщает
"Российская газета".
Эксперт отметила, что незаметные состояния требуют консультацию специалиста вегетолога. Например, это может быть ощущение сбоев в работе сердца. Этот симптом может сигнализировать о нарушении управления в работе сердечно-сосудистой системы.
Чувство неполноценного вдоха говорит о проблемах с легкими или эндокринной системы. Однако, если патологий обнаружено не будет, необходимо обращение к вегетологу.
Также к подобным симптомам относится ощущение тяжести в животе и газообразование, ранние пробуждения и нарушения сна, а также хроническая усталость. Если врачи не нашли отклонений и не могут объяснить эти симптомы, значит есть проблемы неврологического характера.