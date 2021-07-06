Назван признак опасного холестерина, заметный по лицу

Шведский онколог Катарина Сванберг рассказала о признаке опасного уровня холестерина, который можно заметить по лицу. Об этом сообщает Daily Express.

Если холестерин повышается на протяжении долгого времени, то это отражается на кожных покровах. У человека могут появиться желтоватые папулы, которые называют «ксантомами».

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят"