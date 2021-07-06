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Назван признак опасного холестерина, заметный по лицу

Елизавета Назарова
7 часов назад
Шведский онколог Катарина Сванберг рассказала о признаке опасного уровня холестерина, который можно заметить по лицу. Об этом сообщает Daily Express.
Если холестерин повышается на протяжении долгого времени, то это отражается на кожных покровах. У человека могут появиться желтоватые папулы, которые называют «ксантомами».
"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят"
При обнаружении на лице подобных папул, стоит обратиться к врачу. Они появляются из-за того, что холестерин закупоривает сосуды. Это также чревато сердечным приступом или инсультом.
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