Как выявить опасные заболевания по налету на языке

Стоматолог Олег Янушевич в эфире программы «О самом главном» рассказал о диагностике опасных по цвету и консистенции налета на языке.

Возникновение налета на языке может свидетельствовать как о безопасных для здоровья факторах, так и об опасных. Например, белый налет появляется из-за плохой гигиены полости рта, сахарного диабета или приема антибиотиков. Синеватый цвет языка — признак нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Проблемы работы желудочно-кишечного тракта вызывают авитаминоз. По словам стоматолога, в этом случае язык приобретает малиновый оттенок, а также трескается и кровоточит. Если человек имеет заболевание, связанное с желчевыводящими путями, то язык приобретает коричневый цвет, а иногда становится черным.

Еще одной причиной появления налета врачи назвали инфекционные заболевания, например, герпес. А вот от патологий печени и желчного пузыря язык приобретает зеленоватый оттенок.