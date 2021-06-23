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Вакцину от рака начали тестировать на людях

Елизавета Назарова
1 час назад
Компания BioNTech приступила ко второй фазе испытаний нового препарата, который создан для борьбы с раком. Об этом сообщает IFL Science.
Вакцину от рака начали тестировать на людях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первый пациент получил первую дозу мРНК-вакцины. Планируется, что препарат будет работать против одного из типов прогрессирующей меланомы. Вакцине уже дали название BNT111. В рамках лечения ее будут сочетать с уже существующим иммунотерапевтическим препаратом.
Испытания на людях будут открытыми, то есть пациенты будут знать, ввели им препарат или пустышку. Сообщается, что во время испытаний первой фазы вакцина показала хороший результат.
"Мы хотим использовать силу иммунной системы против рака и инфекционных заболеваний. Нам удалось продемонстрировать потенциал мРНК-вакцин в борьбе с COVID-19. Мы не должны забывать, что рак также представляет собой глобальную угрозу здоровью, даже более серьезную, чем нынешняя пандемия", — прокомментировал начало испытаний соучредитель BioNTech Озлем Тюречи.
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