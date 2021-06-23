Вакцину от рака начали тестировать на людях

Компания BioNTech приступила ко второй фазе испытаний нового препарата, который создан для борьбы с раком. Об этом сообщает IFL Science.

Первый пациент получил первую дозу мРНК-вакцины. Планируется, что препарат будет работать против одного из типов прогрессирующей меланомы. Вакцине уже дали название BNT111. В рамках лечения ее будут сочетать с уже существующим иммунотерапевтическим препаратом.

Испытания на людях будут открытыми, то есть пациенты будут знать, ввели им препарат или пустышку. Сообщается, что во время испытаний первой фазы вакцина показала хороший результат.