Десятилетняя девочка скончалась от старости

Десятилетняя девочка из Украины Ира Химич скончалась из-за прогерии — редчайшего заболевания, известного как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Об этом сообщила ее мать на своей странице в Facebook.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда характеризируется преждевременным старением организма. За один год болеющие могут состариться на пять лет.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала Дина Химич.