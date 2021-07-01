Десятилетняя девочка скончалась от старости

Десятилетняя девочка из Украины Ира Химич скончалась из-за прогерии — редчайшего заболевания, известного как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Об этом сообщила ее мать на своей странице в Facebook.Синдром Хатчинсона-Гилфорда характеризируется преждевременным старением организма. За один год болеющие могут состариться на пять лет."Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала Дина Химич.Девочка была единственным ребенком на Украине с прогерией.Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка с COVID-19 была заразна 11 месяцев.