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Десятилетняя девочка скончалась от старости

Анна Арсеньева
3 часа назад
Десятилетняя девочка из Украины Ира Химич скончалась из-за прогерии — редчайшего заболевания, известного как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Об этом сообщила ее мать на своей странице в Facebook.
Десятилетняя девочка скончалась от старости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Синдром Хатчинсона-Гилфорда характеризируется преждевременным старением организма. За один год болеющие могут состариться на пять лет.
"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала Дина Химич.
Девочка была единственным ребенком на Украине с прогерией.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка с COVID-19 была заразна 11 месяцев.
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