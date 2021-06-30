Россиянка с COVID-19 была заразна 11 месяцев

Одна из пациенток, которая лечилась в Санкт-Петербурге, 11 месяцев была заразна коронавирусом. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на врача-инфекциониста Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперта некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксану Станевич.

Врач рассказала, что были случаи, когда человек оставался заразным на протяжении двух-трех месяцев, а также полугода. При этом пациентка, выделяющая вирус на протяжении 11 месяцев, поставила рекорд.

«Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Для одной пациентки, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом»

По словам Станевич, существует целая группа пациентов, которые остаются заразными длительное время. Как правило, в эту группу входят пациенты с онкологией, системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями.

Эксперт отметила, что в организмах этих людей могут появляться мутации.