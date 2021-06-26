Врач объяснила, как предотвратить инфаркт и инсульт

Также для того, чтобы выявить заболевания сердца, необходимо провести полное обследование организма, которое должно включать в себя УЗИ сердца, ЭКГ под нагрузкой и в покое, УЗИ артерий ног, щитовидной железы, почек, печени и сосудов шеи. Кроме того необходимо сдать клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимию, а также сделать холтеровское мониторирование.