Врач объяснила, как предотвратить инфаркт и инсульт

На своем YouTube-канале врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о способе, благодаря которому можно вовремя распознать и предотвратить опасные заболевания.
Во-первых, специалист посоветовала пройти обследование на атеросклероз и сдать анализы, на основании результатов которых кардиолог даст объективную оценку состояния организма.
Также для того, чтобы выявить заболевания сердца, необходимо провести полное обследование организма, которое должно включать в себя УЗИ сердца, ЭКГ под нагрузкой и в покое, УЗИ артерий ног, щитовидной железы, почек, печени и сосудов шеи. Кроме того необходимо сдать клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимию, а также сделать холтеровское мониторирование.
Кореневич посоветовала пройти полное обследование людям старше 40 лет, а также тем, у кого отмечаются проблемы с сердцем.