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Названы главные уловки недобросовестных врачей

Александра Нечаева
3 часа назад
В интервью “прайм” врач-терапевт Алевтина Федина рассказала о том, на какие хитрости идут некоторые врачи, чтобы пациент заплатил за услуги.
Названы главные уловки недобросовестных врачей
Фото: DepositphotosDepositphotos
Чаще всего, как отмечает эксперт, пациенту сначала могут назвать пугающие диагнозы или просто произнести несколько сложных терминов, а затем за отдельную плату предложить сдать анализы или сделать ЭКГ. В действиях этих, как правило, нет необходимости.
По словам Фединой, такие уловки чаще применяют специалисты частных клиник, а попадаются на них в основном пожилые люди или ипохондрики. Эксперт советует, прежде, чем бежать сдавать назначенные анализы, пройти консультацию еще у одного-двух незаинтересованных врачей.
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