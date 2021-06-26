Названы главные уловки недобросовестных врачей

В интервью “прайм” врач-терапевт Алевтина Федина рассказала о том, на какие хитрости идут некоторые врачи, чтобы пациент заплатил за услуги.
Фото: DepositphotosDepositphotos
Чаще всего, как отмечает эксперт, пациенту сначала могут назвать пугающие диагнозы или просто произнести несколько сложных терминов, а затем за отдельную плату предложить сдать анализы или сделать ЭКГ. В действиях этих, как правило, нет необходимости.
По словам Фединой, такие уловки чаще применяют специалисты частных клиник, а попадаются на них в основном пожилые люди или ипохондрики. Эксперт советует, прежде, чем бежать сдавать назначенные анализы, пройти консультацию еще у одного-двух незаинтересованных врачей.