Названы главные уловки недобросовестных врачей

В интервью “прайм” врач-терапевт Алевтина Федина рассказала о том, на какие хитрости идут некоторые врачи, чтобы пациент заплатил за услуги.

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Чаще всего, как отмечает эксперт, пациенту сначала могут назвать пугающие диагнозы или просто произнести несколько сложных терминов, а затем за отдельную плату предложить сдать анализы или сделать ЭКГ. В действиях этих, как правило, нет необходимости.