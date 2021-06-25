Назван фактор, повышающий риск болезней сердца в жару

В жару у курящих людей может учащаться пульс, нарушается кровоснабжение и происходит потеря электролитов. Все это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, курение влияет на нервную систему: ухудшает когнитивные функции и ведет к снижению работоспособности. Курящие чаще некурящих чувствуют себя плохо в жару, у них в несколько раз возрастаете риск развития сердечных заболеваний.