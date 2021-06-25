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Назван фактор, повышающий риск болезней сердца в жару

Елизавета Назарова
3 часа назад
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о факторе, который повышает риск болезней сердца в жару. Об этом сообщает ТАСС.
Назван фактор, повышающий риск болезней сердца в жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В жару у курящих людей может учащаться пульс, нарушается кровоснабжение и происходит потеря электролитов. Все это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
«Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности. (...) Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары»
Кроме того, курение влияет на нервную систему: ухудшает когнитивные функции и ведет к снижению работоспособности. Курящие чаще некурящих чувствуют себя плохо в жару, у них в несколько раз возрастаете риск развития сердечных заболеваний.
Новости,Минздрав РФ,
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