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Ученые открыли новый фактор преждевременной смерти

Елизавета Назарова
5 часов назад
Американские ученые выявили еще один фактор, который способствует преждевременной смерти. Об этом сообщает журнале Американского общества питания American Journal of Clinical Nutrition.
Ученые открыли новый фактор преждевременной смерти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты выяснили, что нехватка омега-3 жирных кислот может повысить риск преждевременной смерти, как и курение. К такому выводу ученые пришли после очередного этапа долгосрочного Фрамингемского исследования сердца. Это исследование считается одним из самых продолжительных, так как началось в 1948 году.
В 2018 году, согласно данным Фрамингемского исследования, было опрошено 2500 участников в возрасте от 66 до 73 лет. Врачи установили, что со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и с увеличением длительности жизни связано употребление омега-3 жирных кислот. Люди с самым высоким индексом омега-3 примерно на 33 процента менее подвержены риску смерти.
"Курение и индекс омега-3 представляются наиболее легко изменяемыми факторами риска. Согласно последней модели, курение вычитает более четырех лет жизни, что эквивалентно сокращению жизни при низком индексе омега-3", — прокомментировал результат доктор Майкл Макберни из Научно-исследовательского института жирных кислот.
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