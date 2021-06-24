Женщина ослепла из-за плесени на несколько дней

42-летняя американка Луиза Деррик из штата в Нью-Джерси пожаловалась на то, что плесень, появившаяся у нее в квартире, практически сделала ее «жертвой кислотной атаки». Об этом сообщили западные СМИ.

Впервые Деррик заметила плесень в съемной квартире еще три года назад. Она несколько раз просила арендодателя помочь ей от нее избавиться.

«В итоге ко мне пришли слишком поздно, когда плесень распространилась по всему дому», — объяснила она.

Она пыталась отчистить мебель и стены самостоятельно, но в результате она ослепла на несколько дней.

«Несколько дней я ничего не видела, потому что мое лицо сильно распухло, но когда я наконец открыла глаза и подошла к зеркалу, мне стало очень обидно — я выглядела так, будто кто-то плеснул мне в лицо кислотой», — отметила она.

Плесень, как рассказала американка, разрушила «весь ее дом», и «потеряла абсолютно все» и в том числе вещи недавно умершего отца.

При этом девушка не может покидать дом из-за хронической астмы, осложненной приобретенным функциональным неврологическим расстройством. Ей пришлось уйти с работы и большую часть времени проводить в заплесневелой квартире.