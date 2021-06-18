Перенесшие COVID-19 рассказали о запахе гнили

Люди, переболевшие коронавирусом, рассказали о кровотечениях, сильно искаженных запахах и глухоте. Об этом сообщает ТАСС.

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У Елены, которая переболела коронавирусом в апреле 2020 года в легкой форме, после болезни начались гинекологические кровотечения, которых раньше не было. Также у россиянки начали выпадать волосы и ухудшилось зрение. Она добавила, что частично не чувствует запахи, а некоторые из них и вовсе искажаются.

Другой россиянин, по имени Антон, рассказал, что дважды отравился несвежей едой, потому что не почувствовал, что она испортилась:

"А вот даже свежая и хорошая свинина для меня воняет тухлятиной. Ем ее — и на вкус она мерзкая".

Также Антон отметил, что его работоспособность после болезни ухудшилась. Он не может подобрать синонимы к элементарных словам, хотя раньше вспоминал их сходу.