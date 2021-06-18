Врач объяснил, почему болеют COVID-19 после вакцины

Главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков назвал причины заболевания COVID-19 после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач объяснил, что причин заболевания после прививки может быть несколько.

«Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал он.

Также реакция каждого отдельного организма может отличаться. Производители препаратов открыто заявляют о том, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту.

Врач пояснил, что некоторые люди могут заболеть после вакцинации из-за особенностей своей иммунной системы, но при этом благодаря прививке перенесут инфекцию легко.