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Врач рассказала, как спасти печень без лекарств

Стелла Шмель
9 часов назад
Стало известно, как можно восстановить работу печени без медикаментов. Об этом рассказала врач и диетолог Алина Будаковская в эфире канала "Москва 24".
Врач рассказала, как спасти печень без лекарств
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Положительно влияет на состояние печени регулярное употребление соков, считает специалист. Особенно хороши в данной ситуации морковный и тыквенный соки из-за большого количества каратиноидов в составе - они уменьшают разрушительное влияние токсинов на печень. Прекрасно подойдет и свекольный сок, так как в свекле содержатся компоненты, способствующие омоложению клеток печени, а также препятствующие развитию раковых заболеваний.
"В чистом виде пить свекольный сок достаточно сложно, поэтому его лучше добавлять в другие соки",
- добавила врач.
Дневная норма этих соков - стакан воды в день.
Специалист добавила, что также в рацион стоит включить минеральную воду.
"Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени".
Ранее "Рамблер" писал, что онколог назвал признаки рака печени.
Новости,Москва24,
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