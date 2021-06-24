Врач рассказала, как спасти печень без лекарств

Стало известно, как можно восстановить работу печени без медикаментов. Об этом рассказала врач и диетолог Алина Будаковская в эфире канала "Москва 24".

Положительно влияет на состояние печени регулярное употребление соков, считает специалист. Особенно хороши в данной ситуации морковный и тыквенный соки из-за большого количества каратиноидов в составе - они уменьшают разрушительное влияние токсинов на печень. Прекрасно подойдет и свекольный сок, так как в свекле содержатся компоненты, способствующие омоложению клеток печени, а также препятствующие развитию раковых заболеваний.