Врач рассказала, как спасти печень без лекарств

Стало известно, как можно восстановить работу печени без медикаментов. Об этом рассказала врач и диетолог Алина Будаковская в эфире канала "Москва 24".
Положительно влияет на состояние печени регулярное употребление соков, считает специалист. Особенно хороши в данной ситуации морковный и тыквенный соки из-за большого количества каратиноидов в составе - они уменьшают разрушительное влияние токсинов на печень. Прекрасно подойдет и свекольный сок, так как в свекле содержатся компоненты, способствующие омоложению клеток печени, а также препятствующие развитию раковых заболеваний.
"В чистом виде пить свекольный сок достаточно сложно, поэтому его лучше добавлять в другие соки",
Дневная норма этих соков - стакан воды в день.
Специалист добавила, что также в рацион стоит включить минеральную воду.
"Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени".