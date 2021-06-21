Онколог назвал признаки рака печени

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, какие признаки могут указывать на рак печени. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".

По словам медика, существует синдром малых признаков. Он характерен для разных онкологических заболеваний:

"Это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения. Симптоматика может быть самой разной", - рассказал онколог.