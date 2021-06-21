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Онколог назвал признаки рака печени

Анна Арсеньева
5 часов назад
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, какие признаки могут указывать на рак печени. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".
Онколог назвал признаки рака печени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, существует синдром малых признаков. Он характерен для разных онкологических заболеваний:
"Это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения. Симптоматика может быть самой разной", - рассказал онколог.
Врач призвал регулярно проходить обследования, так как с их помощью можно выявить заболевание на ранней стадии.
Новости,Радиостанция "Говорит Москва",
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