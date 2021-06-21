Врачи рассказали о поражающей легкие болезни EVALI

Российские врачи рассказали о болезни EVALI, которая поражает легкие. Об этом сообщает газета "Известия".

EVALI вызывают электронные сигареты и продукты вейпинга. Врачи Морозовской детской больницы спасли от заболевания 17-летнего подростка. За две-три недели он похудел более чем на десять килограммов. Помимо этого, у молодого человека повышалась температура, нарастали одышка и кашель. Сейчас его уже выписали из больницы, и он находится на домашнем лечении.

"По результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита — воспаления в бронхиолах. Данное осложнение у детей старше трех лет и взрослых встречается крайне редко",

— рассказал заведующий пульмонологическим отделением больницы Павел Бережанский.

О болезни EVALI заговорили в 2019 году в США. Среди ее симптомов — высокая температура, кашель, рвота, диарея и поражение легких, вызванное употреблением нестандартных парительных смесей, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК) и психоактивные соединения. Развитие заболевания связывают с ацетатом витамина Е, который есть в жидкостях для парения.

Врач-пульмонолог клинической больницы "РЖД-медицина" имени Семашко Вячеслав Овечкин рассказал, что главная опасность вейпинга — в ароматических добавках, которые никак не регламентируются.

Пульмонолог Сергей Пурясев также отметил, что вейпы иссушают легочную ткань и слизистую дыхательных путей. От курения она трескается, из-за чего туда легче проникают инфекции:

"Этот пар проникает довольно глубоко — вплоть до альвеол. Деформируется слизистая, альвеолы и как следствие нарушается газообмен, что приводит к гипоксии".