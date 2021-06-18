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Врач предупредил об опасности низкого давления

Даня Виттиг
3 часа назад
Низкое давление может быть признаком опасных заболеваний. Об этом предупредил главный врач немецкой больницы Klinikum Weiden Роберт Швингер. Его слова передают Pravda.Ru.
Врач предупредил об опасности низкого давления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик добавил, что идеальным уровнем артериального давления считается 120/80. Показатели давления 100/60 у женщин и 110/70 у мужчин свидетельствуют об артериальной гипотензии.
Гипотензия может быть первичной и обусловленной типом конституции. От неё чаще всего страдают молодые и стройные женщины, которые не занимаются спортом.
Вторая причина её возникновения — интоксикация алкоголем, злоупотребление никотином и солнечными ваннами. Причиной падения давления также могут стать различные сердечно-сосудистые заболевания, нейрогенные расстройства и эндокринные нарушения обмена веществ.
"Для молодых, здоровых людей низкое кровяное давление, скорее всего, означает хороший прогноз здоровья, потому что оно почти не напрягает организм. Кроме того, в этой возрастной группе с взрослением, как правило, кровяное давление нормализуется само по себе", — сказал Швингер.
Ранее "Рамблер" сообщал, правда ли слива снижает давление.
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