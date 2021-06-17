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Диетолог заявил, что слива способна снизить давление

Мария Грибова
14 часов назад
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о малоизвестных полезных качествах сливы. Этим он поделился в эфире телеканала "Россия-1".
Диетолог: слива помогает снизить давление
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медик утверждает, что фрукт восстанавливает работу кишечника, способен смягчить процессы, которые ведут к гипертонии, а также снизить артериальное давление:
"В сливе есть элементы, обладающие противовоспалительным действием. При употреблении сливы улучшается текучесть крови. Также фрукт помогает вывести из организма лишнюю жидкость, что приводит к снижению артериального давления".
А врач и телеведущий Сергей Агапкин добавил, что слива способна укреплять сосудистые стенки.
Также в этом фрукте содержатся необходимые организму витамин C, калий и медь. Стоит отметить, что в день рекомендуется съедать не более 150 граммов продукта.
Ранее "Рамблер" писал о том, что повар назвал самую опасную часть курицы.
ЗОЖ,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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