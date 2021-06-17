Диетолог: слива помогает снизить давление

Медик утверждает, что фрукт восстанавливает работу кишечника, способен смягчить процессы, которые ведут к гипертонии, а также снизить артериальное давление:
"В сливе есть элементы, обладающие противовоспалительным действием. При употреблении сливы улучшается текучесть крови. Также фрукт помогает вывести из организма лишнюю жидкость, что приводит к снижению артериального давления".
А врач и телеведущий Сергей Агапкин добавил, что слива способна укреплять сосудистые стенки.
Также в этом фрукте содержатся необходимые организму витамин C, калий и медь. Стоит отметить, что в день рекомендуется съедать не более 150 граммов продукта.