Врачи назвали признак рака крови на ранних стадиях

Врачи провели исследования и выявили один симптом, который может на ранних признаках сигнализировать о раке крови. Об этом сообщает Express.

В исследовании приняли участие 17 000 человек, которым был поставлен диагноз рака крови. Выяснилось, что у 10-25% заболевших наблюдается зуд на ранних стадиях появления злокачественной опухоли. В некоторых случаях он может сопровождаться сыпью.

"Если ваша кожа не сухая и вы не можете найти очевидную причину постоянного зуда, обязательно сообщите об этом своему терапевту. Точная причина, по которой у людей с лейкемией или лимфомой иногда возникает кожный зуд, окончательно не установлена и обсуждается в научной литературе", — сообщается в исследовании.