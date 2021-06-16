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Врачи назвали признак рака крови на ранних стадиях

Елизавета Назарова
6 часов назад
Врачи провели исследования и выявили один симптом, который может на ранних признаках сигнализировать о раке крови. Об этом сообщает Express.
Врачи назвали признак рака крови на ранних стадиях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В исследовании приняли участие 17 000 человек, которым был поставлен диагноз рака крови. Выяснилось, что у 10-25% заболевших наблюдается зуд на ранних стадиях появления злокачественной опухоли. В некоторых случаях он может сопровождаться сыпью.
"Если ваша кожа не сухая и вы не можете найти очевидную причину постоянного зуда, обязательно сообщите об этом своему терапевту. Точная причина, по которой у людей с лейкемией или лимфомой иногда возникает кожный зуд, окончательно не установлена и обсуждается в научной литературе", — сообщается в исследовании.
При этом, врачи предполагают, что этот симптом может быть вызван цитокинами или другими веществами, выделяемыми в кровь.
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