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Внешние признаки, сигнализирующие об онкологии

Елизавета Назарова
2 часа назад
Онкологические заболевания очень опасны для каждого человека и выявить их можно только с помощью специальных обследований по рекомендациям врачей. Поэтому, если вы заподозрили у себя рак, необходимо немедленно обращаться к специалистам. При этом, опасное заболевание может отражаться на внешнем виде человека. "Рамблер" рассказывает, какие внешние признаки говорят о том, что у человека может быть рак.
Внешние признаки, сигнализирующие об онкологии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Резкая потеря веса

На раннем этапе развития болезни многие люди резко начинают худеть. Это происходит из-за того, что у них могут не усваиваться полезные вещества, а также из-за того, что на поддержание жизнедеятельности организма уходит довольно много энергии. резкое похудение более, чем на пять килограммов, может говорить о том, что человек серьезно болен.

Изменение покровов кожи

Кожа всегда реагирует на появление различных болезней в организме. О наличии онкологии может говорить пожелтение, покраснение, почернение кожи. Изменение цвета зависит от того, какой орган был затронут опухолью. Также могут проявиться другие дерматологические признаки — зуд, сухость и шелушение. Это свидетельствует о нарушении водно-солевого баланса, который может вызвать онкологическое образование.

Родинки

Не секрет, что родинки являются одним из маркеров для отслеживания онкологических заболеваний. Если ваша родинка начала меняться, это повод для срочного обращения к врачу. Как правило, у них может изменяться цвет, размер, толщина и форма. Об онкологии говорит также появление ран и язв рядом с родинками.
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