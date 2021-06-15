Внешние признаки, сигнализирующие об онкологии

Онкологические заболевания очень опасны для каждого человека и выявить их можно только с помощью специальных обследований по рекомендациям врачей. Поэтому, если вы заподозрили у себя рак, необходимо немедленно обращаться к специалистам. При этом, опасное заболевание может отражаться на внешнем виде человека. "Рамблер" рассказывает, какие внешние признаки говорят о том, что у человека может быть рак.

Резкая потеря веса

На раннем этапе развития болезни многие люди резко начинают худеть. Это происходит из-за того, что у них могут не усваиваться полезные вещества, а также из-за того, что на поддержание жизнедеятельности организма уходит довольно много энергии. резкое похудение более, чем на пять килограммов, может говорить о том, что человек серьезно болен.

Изменение покровов кожи

Кожа всегда реагирует на появление различных болезней в организме. О наличии онкологии может говорить пожелтение, покраснение, почернение кожи. Изменение цвета зависит от того, какой орган был затронут опухолью. Также могут проявиться другие дерматологические признаки — зуд, сухость и шелушение. Это свидетельствует о нарушении водно-солевого баланса, который может вызвать онкологическое образование.

Родинки