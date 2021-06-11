Терапевт рассказал, как собрать дорожную аптечку

Многие путешественники задумываются о том, что в их чемодане должно быть место для дорожной аптечки. Заведующий кардиологическим отделением клинической больницы имени Виноградова, врач-терапевт, кардиолог Денис Медведев рассказал, как правильно собрать аптечку. Об этом сообщает "Мир 24".
"Объем и состав дорожной аптечки нужно определять, исходя из того, сколько будет длиться путешествие, а также места, куда человек направляется",
— пояснил Медведев.
Он также отметил, что при короткой поездке на дачу стоит ограничиться минимально необходимым набором медикаментов. Если же планируется путешествие за границу, то в аптечке должны быть препараты на все случаи и так, чтобы их хватило на всю поездку. Особенно стоит обратить внимание на лекарства, продающиеся по рецепту.