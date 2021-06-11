Терапевт рассказал, как собрать дорожную аптечку

Он также отметил, что при короткой поездке на дачу стоит ограничиться минимально необходимым набором медикаментов. Если же планируется путешествие за границу, то в аптечке должны быть препараты на все случаи и так, чтобы их хватило на всю поездку. Особенно стоит обратить внимание на лекарства, продающиеся по рецепту.