Названы напитки, обостряющие артрит

Исследователи из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии в американской клинике «Бригем энд уименс» назвали два напитка, которые могут вызвать обострение артрита. Об этом сообщает издание Express.

Научные исследования также показали, что ухудшить состояние больных артритом может алкоголь. Он может вызывать более тяжелые и частые приступы подагры, которая в свою очередь является разновидностью артрита. Большое количество спиртного становится "пусковым крючком" для подагры. Алкоголь также может увеличить риск развития заболевания у здоровых людей. Самым опасным для этого заболевания напитком врачи назвали пиво.