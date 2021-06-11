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Названы напитки, обостряющие артрит

Елизавета Назарова
6 часов назад
Исследователи из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии в американской клинике «Бригем энд уименс» назвали два напитка, которые могут вызвать обострение артрита. Об этом сообщает издание Express.
Названы напитки, обостряющие артрит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
217 человек, участвовавших в исследовании, заявили, что газированные напитки ухудшают симптомы болезни.
«Прошлые научные работы показали, что употребление подслащенных сахаром напитков связано с повышенным риском развития ревматоидного артрита»
Научные исследования также показали, что ухудшить состояние больных артритом может алкоголь. Он может вызывать более тяжелые и частые приступы подагры, которая в свою очередь является разновидностью артрита. Большое количество спиртного становится "пусковым крючком" для подагры. Алкоголь также может увеличить риск развития заболевания у здоровых людей. Самым опасным для этого заболевания напитком врачи назвали пиво.
«Алкоголь может повысить уровень мочевой кислоты в крови», — добавили эксперты.
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