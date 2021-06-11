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Врач развеяла миф о нормальной температуре тела

Елизавета Назарова
7 часов назад
Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова развеяла популярное утверждение о нормальной температуре. Об этом сообщает "Пятый канал".
Врач развеяла миф о нормальной температуре тела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Колесниковой, температура до 37,5 может считаться нормальной.
"Нормальная температура тела человека в норме — это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию", — сообщила отоларинголог.
Она отметила, что температура тела может повышаться после приема пищи, летом в жаркий день или после физических нагрузок. Минимальная температура тела у человека устанавливается во сне и рано утром, а пик приходится на 16 и 18 часов.
Врач также напомнила, что для измерения температура подходит подмышечная впадина, рот, лоб, наружный слуховой проход и ректальные приемы.
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