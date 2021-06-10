Группа крови и проблемы с сердцем взаимосвязаны

Некоторые исследования показывают, что наличие у человека определенной группы крови и проблем с сердцем взаимосвязаны.
Об этом врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу".
Как заявила эксперт, меньше всего тромбозам и сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди с I группой крови.
"В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта",