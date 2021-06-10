Группа крови и проблемы с сердцем взаимосвязаны

Некоторые исследования показывают, что наличие у человека определенной группы крови и проблем с сердцем взаимосвязаны.

Об этом врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу".

Как заявила эксперт, меньше всего тромбозам и сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди с I группой крови.