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Группа крови и проблемы с сердцем взаимосвязаны

Стелла Шмель
3 часа назад
Некоторые исследования показывают, что наличие у человека определенной группы крови и проблем с сердцем взаимосвязаны.
Группа крови и проблемы с сердцем взаимосвязаны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Об этом врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу".
Как заявила эксперт, меньше всего тромбозам и сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди с I группой крови.
"В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта",
- пояснила она.
Новости,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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