Назван продукт, уменьшающий риск сердечного приступа

Ученые Американской кардиологической ассоциации назвали один продукт, который работает для профилактики сердечного приступа. Об этом сообщает Express.

Специалисты опубликовали данные исследования, которое проводилось с 1990 по 2014 год. В нем приняли участие 63 867 женщин и 35 512 мужчин. Ежедневно они заполняли анкеты и участвовали в опросах, рассказывая о своем питании.