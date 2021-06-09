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Назван продукт, уменьшающий риск сердечного приступа

Елизавета Назарова
9 часов назад
Ученые Американской кардиологической ассоциации назвали один продукт, который работает для профилактики сердечного приступа. Об этом сообщает Express.
Специалисты опубликовали данные исследования, которое проводилось с 1990 по 2014 год. В нем приняли участие 63 867 женщин и 35 512 мужчин. Ежедневно они заполняли анкеты и участвовали в опросах, рассказывая о своем питании.
По итогам исследования, ученые пришли к выводу, что у людей, употреблявших ежедневно оливковое масло, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 15%. На 21% также снижается риск ишемической болезни сердца. Таким образом, употребление оливкового масла помогло снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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