Назван продукт, уменьшающий риск сердечного приступа

Специалисты опубликовали данные исследования, которое проводилось с 1990 по 2014 год. В нем приняли участие 63 867 женщин и 35 512 мужчин. Ежедневно они заполняли анкеты и участвовали в опросах, рассказывая о своем питании.
По итогам исследования, ученые пришли к выводу, что у людей, употреблявших ежедневно оливковое масло, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 15%. На 21% также снижается риск ишемической болезни сердца. Таким образом, употребление оливкового масла помогло снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.