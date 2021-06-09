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Врачи рассказали о способности черешни снижать риск рака

Анна Арсеньева
6 часов назад
Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали о полезных свойствах вишни и черешни. В эфире программы "О самом главном" они объяснили способность ягод снижать риск возникновения онкологических заболеваний.
По словам медиков, стакан сока из вишни или черешни за полчаса до сна обладает снотворным действием, так как дает высокую концентрацию мелатонина.
"Людям, у которых все хорошо с мелатонином, не приходится страдать, например, от гипертонии. У них чаще нормальный вес, а не избыточный",
— сказал Михаил Гинзбург.
Кроме того, он отметил, что ягоды обладают противовоспалительным свойством и способны снижать риск возникновения рака:
"Дело в том, что опухоль на ровном месте не возникает. Например, нужно воспаление. Нужна стимуляция сосудистого роста, чтобы сосуды проникали в опухоль и она получала питание для роста. Нужно подавление иммунитета. Вишня и черешня содержат витамины и минералы, которые оказывают противовоспалительное действие".
Новости,Видео,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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