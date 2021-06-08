Притворившийся хирургом охранник провел операцию

В Пакистане больничный охранник выдал себя за хирурга, сделав операцию 80-летней пациентке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Охранник больницы Мухаммад Вахид Батт, притворившись врачом, вошел в доверие к родственникам пациентки Шамимы Бегум, после чего предложим им провести больной платную операцию на спину. Он втерся к ним в доверие, предложил провести операцию на спине и потребовал денег.

В результате родные пациентки согласились. 26 мая 2021 года охранник прооперировал Бегум. В паре с ним работал больничный техник. После операции Мухаммад еще дважды совершал платные визиты к женщине на дом с целью перевязки раны.

Но ни операции, ни посещения охранника не дали никаких положительных результатов - спустя некоторое время состояние пациентки резко ухудшилось. В результате женщина скончалась.

То, что Батт был всего-навсего охранником, а не врачом, выяснилось лишь после смерти пациентки. Кроме того, стало известно, что мужчина далеко не в первый раз выдавал себя за квалифицированного медика с целью вымогательства денег у пациентов.

«Мы не можем постоянно следить за тем, что делает каждый врач. У нас большая больница»,

— прокомментировал произошедшее сотрудник больницы, не пожелавший называть свое имя.