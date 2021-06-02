У амазонского племени обнаружили секрет замедленного старения

У аборигенов амазонского племени цимане мозг стареет иначе, чем у жителей Европы и США. Это выражается в более медленном уменьшении объема мозга и, скорее всего, в низком риске когнитивных нарушений и деменции. Секрет долголетия кроется в традиционном образе жизни индейцев. Такой вывод сделали ученые Университета Южной Калифорнии.

Ранее считалось, что цимане, которые не получают современной медицинской помощи, подвергаются высокому риску инфекционных заболеваний и, как следствие, частым воспалениям. Системное воспалении тем временем приводит к усиленной атрофии головного мозга. Однако у цимане выявлены самые низкие показатели в мире по развитию ишемической болезни сердца благодаря активному образу жизни и низкокалорийной диете.

В исследовании приняли участие 746 цимане от 40 до 94 лет, которые прошли компьютерную томографию. У них наблюдалось более медленное сокращение объема мозга по сравнению с группами испытуемых из Германии, США и Нидерландов. Таким образом, состояние сердечно-сосудистой системы оказалось важнее для здорового старения мозга, чем факторы воспаления, связанные с инфекционными заболеваниями.