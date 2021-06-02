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У амазонского племени обнаружили секрет замедленного старения

Мира Маркина
3 часа назад
У аборигенов амазонского племени цимане мозг стареет иначе, чем у жителей Европы и США. Это выражается в более медленном уменьшении объема мозга и, скорее всего, в низком риске когнитивных нарушений и деменции. Секрет долголетия кроется в традиционном образе жизни индейцев. Такой вывод сделали ученые Университета Южной Калифорнии.
У амазонского племени обнаружили секрет замедленного старения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ранее считалось, что цимане, которые не получают современной медицинской помощи, подвергаются высокому риску инфекционных заболеваний и, как следствие, частым воспалениям. Системное воспалении тем временем приводит к усиленной атрофии головного мозга. Однако у цимане выявлены самые низкие показатели в мире по развитию ишемической болезни сердца благодаря активному образу жизни и низкокалорийной диете.
В исследовании приняли участие 746 цимане от 40 до 94 лет, которые прошли компьютерную томографию. У них наблюдалось более медленное сокращение объема мозга по сравнению с группами испытуемых из Германии, США и Нидерландов. Таким образом, состояние сердечно-сосудистой системы оказалось важнее для здорового старения мозга, чем факторы воспаления, связанные с инфекционными заболеваниями.
В целом, современный образ жизни сопровождается увеличением темпов уменьшения объема мозга примерно на 70% в зависимости от возраста.
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