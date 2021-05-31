Названа группа крови, которая обеспечивает сильный иммунитет

Ученые провели исследование и выяснили, люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".

В ходе работы выяснилось, что люди с четвертой группой крови являются самыми здоровыми – в 92% случаев интерферон у них производился хорошо. У людей с первой и третьей группой в 80% и 91%, соответственно.