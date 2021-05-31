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Ученые назвали группу крови, которая обеспечивает сильнейший иммунитет

Мира Маркина
7 часов назад
Ученые провели исследование и выяснили, люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".
Названа группа крови, которая обеспечивает сильный иммунитет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ходе работы выяснилось, что люди с четвертой группой крови являются самыми здоровыми – в 92% случаев интерферон у них производился хорошо. У людей с первой и третьей группой в 80% и 91%, соответственно.
Самый слабый иммунитет был выявлен у участников со второй группой крови – у 40% подопытных выявлена пониженная способность вырабатывать интерферон при вирусной инфекции.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему иммунитет живет в кишечнике.
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