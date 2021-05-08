Именно иммунитет заботится о защите нашего организма от вирусов, бактерий и других атак. Если иммунитет гиперактивен – это проявляется аллергией, если нарушен – возникают аутоиммунные болезни. То есть адекватный иммунитет – это залог правильной реакции организма на внутренний и внешний мир. "Рамблер" расскажет, почему иммунитет живет в кишечнике.
Немногие знают, что 70-80% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике, это все кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань. Это очень хрупкая конструкция и именно она разделяет наш организм с огромным скоплением микробиоты в кишечнике. При правильном раскладе иммунитет кишечника вовремя замечает любое начавшееся в организме воспаление и решает эту проблему. А вот если патогены не обнаруживаются как враги, то воспаление переходит в хроническую форму.
Современные неврологи убеждены, что в подавляющем большинстве случаев головные боли, психические расстройства и болезни вроде рака, склероза и болезни Альцгеймера возникают именно по вине хронических воспалений. Например, чем больше маркеров воспаления у вас в крови, тем выше шансы, что у вас диагностируют депрессию. К слову, эффект антидепрессантов заключен как раз в том, что они как раз подавляют воспалительные процессы в организме.
Одна из главных причин фатальности воспалений – их воздействие на митохондрии. Это простые органеллы, превращающие углеводы в энергию, но именно они и производят те самые свободные радикалы, которыми в последнее время нас так часто пугает наука. У митохондрий есть и еще одна функция, обнаруженная сравнительно недавно, они еще и управляют апоптозом (программа ликвидации умерших клеток).
В организме человека примерно 10 миллионов митохондрий, и, если их функции не в порядке, вы не только сталкиваетесь с пресловутыми свободными радикалами, но и с тем, что вместо мертвых разрушаются вполне здоровые и жизнеспособные клетки. В итоге умирает очень много нейронов, а когнитивные способности стремительно снижаются.
Но бактериальный баланс в организме важен не только по этой причине, информацию об угрозах и любых неполадках в теле, иммунные клетки кишечника получают именно от бактерий. Если работа системы нарушена, то иммунитет просто не может полноценно выполнять свои функции.
Итак, кишечные бактерии не только продуцируют необходимые мозгу вещества, но еще и напрямую связаны с работой нашей иммунной системы. Также они поставляют нам довольно много питательных веществ, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Например, вегетарианцы выживают без аминокислот мяса именно по этой причине, им помогают клетки кишечника.