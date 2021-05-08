Именно иммунитет заботится о защите нашего организма от вирусов, бактерий и других атак. Если иммунитет гиперактивен – это проявляется аллергией, если нарушен – возникают аутоиммунные болезни. То есть адекватный иммунитет – это залог правильной реакции организма на внутренний и внешний мир. "Рамблер" расскажет, почему иммунитет живет в кишечнике.

Немногие знают, что 70-80% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике, это все кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань. Это очень хрупкая конструкция и именно она разделяет наш организм с огромным скоплением микробиоты в кишечнике. При правильном раскладе иммунитет кишечника вовремя замечает любое начавшееся в организме воспаление и решает эту проблему. А вот если патогены не обнаруживаются как враги, то воспаление переходит в хроническую форму.

Современные неврологи убеждены, что в подавляющем большинстве случаев головные боли, психические расстройства и болезни вроде рака, склероза и болезни Альцгеймера возникают именно по вине хронических воспалений. Например, чем больше маркеров воспаления у вас в крови, тем выше шансы, что у вас диагностируют депрессию. К слову, эффект антидепрессантов заключен как раз в том, что они как раз подавляют воспалительные процессы в организме.

Одна из главных причин фатальности воспалений – их воздействие на митохондрии. Это простые органеллы, превращающие углеводы в энергию, но именно они и производят те самые свободные радикалы, которыми в последнее время нас так часто пугает наука. У митохондрий есть и еще одна функция, обнаруженная сравнительно недавно, они еще и управляют апоптозом (программа ликвидации умерших клеток).

В организме человека примерно 10 миллионов митохондрий, и, если их функции не в порядке, вы не только сталкиваетесь с пресловутыми свободными радикалами, но и с тем, что вместо мертвых разрушаются вполне здоровые и жизнеспособные клетки. В итоге умирает очень много нейронов, а когнитивные способности стремительно снижаются.

Но бактериальный баланс в организме важен не только по этой причине, информацию об угрозах и любых неполадках в теле, иммунные клетки кишечника получают именно от бактерий. Если работа системы нарушена, то иммунитет просто не может полноценно выполнять свои функции.