Раскрыта опасность кофе для зрения

Ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай выяснили, что кофе опасно для зрения. Как оказалось, его чрезмерное потребление увеличивает риск глаукомы более чем в три раза для людей, генетически предрасположенных к высокому глазному давлению (ВГД). Об этом сообщает MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные 120 000 участников с 2006 по 2010 год. Возраст предоставляющих свои ДНК добровольцев варьировался от 39 до 73 лет. Респонденты заполняли диетические анкеты, в которых рассказывали, какую дозу кофеину потребляют ежедневное. Исследователи также учитывали наличие глаукомы в семейном анамнезе.

Спустя три года у принимавших участие в исследовании добровольцев измерили внутриглазное давление и обследовали глаза. Выяснилось, что четверть респондентов, у которых выявили самую высокую генетическую предрасположенность к глаукоме, любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития ВГД и глаукомы.