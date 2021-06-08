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Раскрыта опасность кофе для зрения

Катерина Саломе
11 часов назад
Ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай выяснили, что кофе опасно для зрения. Как оказалось, его чрезмерное потребление увеличивает риск глаукомы более чем в три раза для людей, генетически предрасположенных к высокому глазному давлению (ВГД). Об этом сообщает MedicalXpress.
Раскрыта опасность кофе для зрения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ходе исследования специалисты проанализировали данные 120 000 участников с 2006 по 2010 год. Возраст предоставляющих свои ДНК добровольцев варьировался от 39 до 73 лет. Респонденты заполняли диетические анкеты, в которых рассказывали, какую дозу кофеину потребляют ежедневное. Исследователи также учитывали наличие глаукомы в семейном анамнезе.
Спустя три года у принимавших участие в исследовании добровольцев измерили внутриглазное давление и обследовали глаза. Выяснилось, что четверть респондентов, у которых выявили самую высокую генетическую предрасположенность к глаукоме, любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития ВГД и глаукомы.
При высоком генетическом риске потребление примерно трех чашек кофе в день увеличивало риск глаукомы в 3,9 раза по сравнению с теми, кто употреблял кофеин в минимальном количестве или вообще не употреблял.
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