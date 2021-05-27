Ученые выяснили, справляется ли на самом деле кофе с недосыпом

Ученые с факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган оценили, насколько кофе справляется с негативным влиянием недосыпа. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Эксперты отобрали 275 добровольцев и разбили их на две группы: первая провела ночь без сна в лаборатории, а вторая спала дома. Утром обоим группам дали капсулу кофеина или плацебо. Им дали тест на концентрацию внимания и решить более сложную задачу "на размещение".

"Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения", — заявила руководитель исследования Кимберли Фенн (Kimberly Fenn); ее слова приводятся в пресс-релизе университета.

Кофе увеличивает энергию, снижает сонливость и может даже улучшить настроение, но, как оказалось, "абсолютно не заменяет полноценный ночной сон".

"Он мало что делает для предотвращения процедурных сбоев, которые могут привести к таким вещам, как медицинские ошибки или автомобильные аварии. Если бы мы обнаружили, что кофеин сокращает процедурные ошибки в условиях лишения сна, это имело бы широкие последствия для людей, которые должны выполнять ответственные действия при недостаточном сне, таких как хирурги, пилоты или полицейские. Но наши результаты, напротив, подчеркивают безусловную важность сна", — пояснила Фенн.