Врач рассказал, какая одежда провоцирует рак

Врач Дмитрий Разумовский рассказал, какие вещи провоцируют рак. По его мнению, примерно каждая десятая шапка в России является виновницей опухолей. Его слова приводит Пятый канал.

Как считает невролог, все дело в тканях и химических веществах вещи. О появлении опухоли может свидетельствовать зуд, выпадение волос, головная боль.

А онколог Михаил Мяснякин отметил, что далеко не все вещества, которыми вещи обрабатываются во время пошива, влияют на появление опухолей, но полностью исключить такой вариант невозможно. Поэтому медик посоветовал покупать вещи в сертифицированных магазинах. Также можно поинтересоваться документами, которые дают право на реализацию изделия, которая произведена с использованием безопасных технологий.