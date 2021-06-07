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Врач рассказал, какая одежда провоцирует рак

Стелла Шмель
4 часа назад
Врач Дмитрий Разумовский рассказал, какие вещи провоцируют рак. По его мнению, примерно каждая десятая шапка в России является виновницей опухолей. Его слова приводит Пятый канал.
Врач рассказал, какая одежда провоцирует рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как считает невролог, все дело в тканях и химических веществах вещи. О появлении опухоли может свидетельствовать зуд, выпадение волос, головная боль.
А онколог Михаил Мяснякин отметил, что далеко не все вещества, которыми вещи обрабатываются во время пошива, влияют на появление опухолей, но полностью исключить такой вариант невозможно. Поэтому медик посоветовал покупать вещи в сертифицированных магазинах. Также можно поинтересоваться документами, которые дают право на реализацию изделия, которая произведена с использованием безопасных технологий.
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